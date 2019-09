Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

01:50 Uhr, Japan: Kernmaschinenaufträge 07/19; Erzeugerpreise 08/19.

TOP 2

08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 08/19 (endgültig).

TOP 3

13:00 Uhr, Türkei: Türkische Zentralbank, Zinsentscheid.

TOP 4

13:45 Uhr, Europa: EZB Zinsentscheid (14:30 Uhr, Pk mit EZB-Präsident Draghi).

TOP 5

14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 08/19; Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche).

16:30 Uhr: Energieministerium Ölbericht (Woche).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 12.09.2019 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Investitionen in ausländische Anleihen 01:50 JPN Ausländische Investitionen in japanische Aktien 01:50 JPN Maschinenbestellungen (Jahr) 01:50 JPN Kernrate der Maschinenbestellungen (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 13:45 EUR EZB Zinssatzentscheidung 13:45 EUR EZB Einlagenzins für Banken 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. 14:30 USA Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 EUR EZB Statement und Pressekonferenz 20:00 USA Monatliches Budget-Statement



Bleiben Sie mit Wallstreet-Online informiert!

Ihr Redaktionsteam aus Berlin