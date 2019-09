DAX – Perfekter Wochenstart, aber… Der deutsche Leitindex ist mit einem perfekten (wenn auch zahlenmäßig überschaubaren) Ergebnis in die neue Woche gestartet: Ein Tagesgewinn von 0,3% sicherte den erforderlichen Schlusskurs oberhalb der 12.200er-Marke. Erforderlich deshalb, weil die Blue Chips damit nun den nächsten Meilenstein aus dem Weg geräumt und aus charttechnischer Sicht freie Bahn bis an den Bremsbereich rund um die 12.400er-Barriere haben. Dennoch bleibt ein kleines Aber im Hinterkopf. Denn: So richtig dynamisch wirkte der DAX gestern nur zur Eröffnung; nachdem die Kurse auf das Tagestief bei 12.190 und damit nahezu punktgenau an das alte Juni-Zwischentief abgesackt waren, folgte eine rasante Aufholjagd, die bis ans Intraday-Top bei 12.245 führte. Danach pendelten die Notierungen über weite Strecken seitwärts, womit die ersten Zweifel laut wurden, ob es das schon gewesen sei, mit der Erholung. Im Chart sind dabei zwei Varianten möglich: Rein rechnerisch steht aus der inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation Aufwärtspotenzial bis zur 12.400er-Marke zu Verfügung. Nimmt der Index daher heute wieder Fahrt auf und schiebt sich weiter nach oben, dürften die Zweifler schnell verstummen, zumal darüber bereits das Jahreshoch bei 12.656 Punkten als übergeordnetes Kursziel wartet. Allerdings sollte nach den jüngsten Kursanstiegen mit einem (trendbestätigenden) Rücksetzer durchaus gerechnet werden. Als wichtigster Halt bietet sich weiterhin die 12.000er-Barriere an, die gleichzeitig die obere Kante des offenen Gaps vom vergangenen Mittwoch bildet. Eine Schließung der Kurslücke bei 11.957 würde dabei mustergültig ins (bullishe) Bild passen!

Continental – Wichtiges Etappenziel erreicht! Ganz oben im DAX standen gestern vor allem die Werte, die in der Augustkorrektur massiv abverkauft wurden. So eroberte beispielsweise Continental zwischenzeitlich den Spitzenplatz unter den 30 Blue Chips – und mit dem Plus von 3,56% auch gleich die 120er-Marke zurück. Die kann als ausgesprochen wichtiges Etappenziel bezeichnet werden, denn zum einen ist damit die Gefahr eines inversen Flaggenmusters vom Tisch. Und zum anderen wurde mit dem Re-Break der Ausverkauf aus dem August – vom Julihoch bei 132,34 Euro krachten die Kurse auf das Jahrestief bei 103,62 Euro – egalisiert. Die nächsten Kursziele auf der Oberseite sind jetzt am GD200 (130,47 Euro) bzw. beim bereits erwähnten Juli-Top zu finden; auf der Unterseite sollte dagegen das Julitief bei 112,46 Euro stützend wirken, bevor über einen neuerlichen Rutsch in Richtung 110/100 Euro nachgedacht werden müsste.

Deutsche Bank – Trendwechsel! Wer hätte das gedacht – noch Mitte August sackte die Aktie der Deutschen Bank auf ein neues Allzeittief bei 5,78 Euro ab, und gestern sprangen die Papiere mit einem kraftvollen Satz über die 200-Tage-Linie! Dieser erste Aufwärtstrendwechsel seit November 2017 (!) dürfte nun für weiteren Auftrieb sorgen; gelingt jetzt auch der Sprung über die 7,50er-Hürde, hätten die Kurse bereits Platz bis an die nächsten Widerstände an der 8-Euro-Marke bzw. bis an den massiven Bremsbereich rund um 8,30 Euro, der den Kursverlauf im März entscheidend ausbremste. Auf der Unterseite hat sich bei 7 Euro die erste Unterstützung gebildet, darunter sichert der markante Haltebereich rund um die 6,50er-Schwelle die Notierungen ab. Deutlich eintrüben würde sich das Chartbild allerdings nach einem neuerlichen Rutsch an bzw. unter die 6-Euro-Barriere!

HeidelbergCement – Starke Leistung! Wer jetzt noch wissen möchte, welcher Wert denn gestern nun am Ende die Krone des Spitzenreiters trug: Das war die Aktie von HeidelbergCement, die mit einem Tagesgewinn von 3,66% an Continental vorbeizog und dabei die 66er-Barriere zurückeroberte. Und wie bei Continental, wurde auch hier mit dem Sprung über dieses Hindernis der August-Ausverkauf zurückgenommen bzw. die Delle ausgebügelt; um den Ausbruch jedoch zu bestätigen, sollte es für die Papiere nun über das markante Juli-Zwischenhoch bei 70,38 Euro hinausgehen, um wieder Anschluss an die 2019er-Tops im Bereich von 73/73,50 Euro zu erlangen. Fällt die Erholung jedoch in sich zusammen, müsste zunächst mit einem Test der 64er-Marke gerechnet werden, die zusammen mit dem GD200 eine Doppelunterstützung bildet. Darunter dürfte dann der Boden zwischen 60 und 58 Euro erneut auf seine Tragfähigkeit geprüft werden.

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 10.9.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.