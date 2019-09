Vapiano hängt immer tiefer in den roten Zahlen

Vapiano hat in der ersten Hälfte des laufenden Jahres den Umsatz gesteigert. Der Kölner Restaurantbetreiber meldet einen Anstieg von 175,1 Millionen Euro auf 196,6 Millionen Euro. Hintergründe seien vor allem Neueröffnungen von Standorten seit Mitte 2018 sowie Mehrheitsübernahmen im Jahr 2018 an Restaurants in Australien und Darmstadt. Dagegen zeigt sich vor den Auswirkungen neuer Bilanzierungsvorschriften (IFRS 16) das EBITDA ...