Die freundliche Tendenz im DAX hielt auch gestern an. Die Stimmung darf mit vorsichtig-freundlich umschrieben werden. Am heutigen Verfallstag dürfte der Markt am Mittag im Bereich 12.450 Punkten notieren. Spannend wird es eher zum Nachmittag. Schwächelt der DAX wieder und Gewinnmitnahmen überwiegen zum Wochenende, wird also Material nach dem Verfallstag abgeladen, so dürfte der Deckel im Bereich 12.480/12.500 Punkten erst einmal auf dem DAX auch für kommende Woche liegen bleiben. Nach unten darf der Markt aber noch als abgesichert gelten. Sowohl die jüngsten Notenbank-Entscheidungen als auch die Hoffnung auf einen geregelten Brexit stützen. Kritisch wird es daher erst unter 12.280 Punkten.