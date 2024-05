Mit etwas mehr Momentum auf der Oberseite hätte die letzte Woche dynamisch in Richtung der Allzeithochs starten können, doch die wichtige Region um 18.200 Punkte konnte nicht überwunden werden. So skizzierte sich die Ausgangslage vor einer Woche in der Vorwochenanalyse am 28.04.2024 im mittelfristigen Chartbild (Rückblick):

Der erste Rücklauf direkt am Montag brachte dann schon wieder die 18.000er-Marke in den Fokus und im weiteren Wochenverlauf auch tiefere Notierungen mit sich, die einen neuen Abwärtstrend ausbildeten. Dabei spielte die FED-Sitzung nur eine untergeordnete Rolle für den DAX, da er am Mittwoch einen Feiertag hatte und zudem die Kurs-Volatilität intraday am Ende wieder am Niveau des FED-Tages aufsetzte - es gab damit kein großes GAP oder anderweitige "Unterbrechungen" im Chartbild durch den Feiertag an der Deutschen Börse.

Im Wochenverlauf spekulierten wir dann in Richtung einer Bodenbildung, welche letztlich auch erfolgte. Im Rücklauf zur 18.000 gab es einiges an Zurückhaltung am Markt zu spüren. Immerhin standen noch die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda (Rückblick Donnerstag):

Sie zeigten am Freitag auf, dass der US-Arbeitsmarkt erste Schwächesignale zeigt und nahm vor allem bei den neugeschaffenen Stellen ab:

Dass damit verbunden nun doch die Zinswende wieder näher rückt, war die bullische Interpretation des US-Marktes am Freitag und sorgte damit auch im DAX für eine weitere Erholung in Richtung der eingangs skizzierten 18.200er-Schwelle:

Wie weit dieser neue Trend zur Oberseite trägt, wird uns die neue Woche aufzeigen. Zur Einordnung im großen Chartbild siehst Du hier den aktuellen Trend auf Wochenbasis und die 18.200er-Schwelle noch einmal dargestellt:

Auf die US-Märkte kommen wir nun etwas detaillierter zu sprechen.

FED-Phantasie und US-Daten treiben die Wall Street

Beginnen wir mit dem Dow Jones in der Analyse, so zeichneten wir in der Vorwoche einen neuen Aufwärtstrend in das Chartbild ein (Rückblick):

Der Index zeigte damit weitere Erholungstendenzen und damit verbunden auch Momentum an, die negative April-Bilanz ausgleichen zu wollen. Positive Zahlen von Apple und auch McDonalds sorgten im Index für Kaufinteresse bei Einzeltiteln, die sich dann auch positiv auf den Index auswirkten. So war der Dow Jones der stärkste US-Index im Wochenranking:

Im Update des mittelfristigen Chartbildes sehen wir nun eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung:

Im Nasdaq fand die Erholung, insbesondere am Freitag, auch sehr stark statt. Mittelfristig schwankt der Index jedoch in der gleichen Range am und um das alte Nvidia-GAP wie bereits in den letzten beiden Wochen:

Die kurzfristigen Trading-Chancen zeige ich Dir gern wieder intraday zur jeweiligen Markteröffnung ab dem Dienstag auf.

Auf welche Termine ist im weiteren Handel zu achten?

Termine für den Wochenstart am 06.05..2024

Zum Wochenstart blicken wir auf den S&P Global PMI Gesamtindex, der für Deutschland und die EU am Morgen veröffentlicht wird. Zudem sind die Erzeugerpreise aus der EU 11.00 Uhr wichtig, die weiteren Aufschluss zur Inflationsentwicklung in Deutschland gibt.

Aus den USA sind zum Wochenstart keine Daten zu erwarten, an den weiteren Tagen update ich alle Termine in der jeweiligen Tagesanalyse.

Alle weiteren Termine sind dann im Laufe der Woche in den Tagesanalysen verankert und diesem Wirtschaftskalender entnommen.

Anbei der erste Blick auf die genauen Eckdaten vom Montag:

In dieser Woche sind die Quartalszahlen von Uber, Rivian, Shopify und auch AirBnB spannend. Wir berichten darüber gern in den einzelnen Livetradingroom-Sessions.

Die Tabelle der Earnings ist hier für die neue Woche dargestellt:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

