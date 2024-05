Das Video zur Analyse inklusive Rohstoffen:

Das recht starre Momentum in den ersten beiden Aprilwochen zur Unterseite wurde gestoppt und ein Boden ausgebildet. Zunächst sahen wir noch einen intakten Abwärtstrend in der Vorwochenanalyse am 20.04.2024 (Rückblick):

Doch ein Rücklauf direkt am Montag führte unter weiteren Schwankungen innerhalb der Woche dennoch zu einer sehr soliden Gegenbewegung von rund 2 Prozent. Das Chartbild hellte sich damit entsprechend auf und über 18.200 Punkten könnte weiteres Momentum zu einer Fortsetzung dieser Erholung führen:

Im großen Bild hat sich dadurch der Unterstützungsbereich von 17.600 bis 17.800 Punkten gefestigt und zeigt weiters Potenzial einer Gegenbewegung auf die ersten Aprilverluste auf:

Ein neuer Trend zur Oberseite hin muss jedoch noch mit dem Ausbruch bestätigt werden.

Blicken wir auf die Monatsperformance, dann ist der DAX zwar im Kalendermonat April noch im Minus, holte die tiefroten Vorzeichen jedoch schon deutlich auf. Eine Schwankung von 940 Punkten hatten wir bisher und könnten an den letzten verbleibenden Tages des Monats womöglich noch einmal volatile Sessions erwarten.

Die Historie der Kalendermonate ist hier grafisch aufzeigt:

Im internationalen Kontext hat sich der DAX somit wieder gut gehalten. Zwar stand der Index dem Technologiebereich an der Wall Street hinterher, aber war diesmal deutlich stärker als der Leitindex Dow Jones.

Dies zeigt folgende Übersicht:

Auf die US-Märkte kommen wir nun etwas detaillierter zu sprechen.

Quartalszahlen treiben die Wall Street-Werte

Das "Inflationsgespenst" nach dem PCE Kerndeflator und gleichzeitig geringere Schätzungen zum US-BIP wurden positiv von den starken Quartalszahlen der US-Techs überschattet. Microsoft meldete das beste Ergebnis der Firmengeschichte, Alphabet legt in allen Bereichen zu und lässt die Aktien zum Allzeithoch springen und Meta Platforms kann es sich leisten, zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr in das Thema KI zu investieren - so lassen sich die Zahlen der Woche zusammenfassen.

Entsprechend schnell kam es auch von der 17.000 im Nasdaq aus betrachtet zu einer Gegenbewegung. Diese Schwelle identifizierten wir vor einer Woche mit diesem Chartbild (Rückblick)

Deutlich ist nun die Gegenbewegung zu sehen, die oberhalb der alten GAP-Kante von 17.800 Punkte noch an Momentum gewinnen kann:

Für den Dow Jones hatten wir einen Stopp oder gar das Ende der Korrektur ebenfalls in der Vorwochenanalyse sehr sauber umrissen (Rückblick):

Der Index zeigte hier weitere Erholungstendenzen und damit verbunden nun eine neue Aufwärtstrendlinie:

Die kurzfristigen Trading-Chancen zeige ich Dir gern wieder intraday zur jeweiligen Markteröffnung ab dem Dienstag auf.

Auf welche Termine ist im weiteren Handel zu achten?

Termine für den Wochenstart am 29.2024

Zum Wochenstart blicken wir auf mehrere EU-Daten, wie dem Verbrauchervertrauen, dem Geschäftsklimaindex und dem wirtschaftlichen Vertrauen jeweils um 11.00 Uhr.

Um 14.00 Uhr stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland auf der Agenda.

Im weiteren Wochenverlauf sind dann die US-Arbeitsmarktdaten und die FED-Sitzung wichtig.

Alle weiteren Termine sind dann im Laufe der Woche in den Tagesanalysen verankert und diesem Wirtschaftskalender entnommen.

Anbei der erste Blick auf die genauen Eckdaten:

In dieser Woche sind die Quartalszahlen von Apple, Amazon und AMD in erster Linie spannend. Wir berichten darüber gern in den einzelnen Livetradingroom-Sessions.

Die Tabelle der Earnings ist hier für die neue Woche dargestellt:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

