Die neue Börsenwoche hätte wie zu den vergangenen Wochenstarts eine starke Session zeigen können. Denn die Voraussetzungen waren sehr günstig, den Widerstandsbereich um 18.200 zu überwinden. Dies skizzierte ich in der Morgenanalyse vom 29.04.2024 mit diesem Bild (Rückblick):

Gleichzeitig hätte sich mit weiterem Momentum auf der Oberseite das entstandene Dreieck aufgelöst, was wir an dieser Stelle einzeichnen konnten:

Doch die Ausbruchsidee nahm keine Fahrt auf. Ein Start mit GAP an den Hochs vom 24. April im JFD-Endloskontrakt war auch schon der Widerstandsbereich, der uns über den ganzen Tag hin begleitete:

Eine Berührung dieses Bereichs zum XETRA-Start war der letzte Versuch, diese Zone zu überwinden. Sehr schnell fielen wir an die vorbörslichen Tiefs, wo ich eine Long-Idee formulierte, die jedoch in den Stopp lief. Ein neuer Trend etablierte sich dann in das GAP zur Unterseite hinein und fand auch nach dem GAP-close keine Unterstützung.

So rutschte der Index vom Widerstandsbereich weg in Richtung der breiten 18.000er-Unterstützung:

So ist für den Wochenstart ein negatives Ergebnis zurückgeblieben, welches die Dies zeigen die Daten an der Börse Frankfurt konkret aufzeigen:

Für das mittelfristige Chartbild kann nun der Widerstandsbereich bei 18.200 noch einmal fester justiert werden:

Nähern wir uns nach einer stärkeren Wall Street Session diesem Bereich wieder an? Darauf blicken wir nun und haben auch die DAX-Vorbörse in der Analyse verarbeitet.

Wall Street stärker, DAX-Vorbörse ohne Impuls

An der Wall Street war die Stimmung wegen einer Tesla-Meldung bezüglich autonomer Fahrzeuge in China auf Basis einer Baidu-Kooperation der Stimmungstreiber. Im Nasdaq sahen wir daher eine weitere Erholung und die mehrfache Berührung der GAP-Oberkante, welche wir seit den Nvidia-Quartalszahlen im Chartbild verankert ließen:

Die kurzfristigen Trading-Chancen zeige ich Dir gern wieder intraday zur jeweiligen Markteröffnung auf. Nutze diese Zeit und den Austausch in der Community ab 15.25 Uhr.

Immerhin stieg der Tesla-Kurs um 15 Prozent an und war damit für einen Großteil der Gewinne verantwortlich. Auch die anderen Indizes an der Wall Street tendierten daher im Plus und hatten folgende Ergebnisse vorgelegt:

In der Vorbörse im JFD-Kontrakt stehen heute die gestrigen Tiefpunkte zur Diskussion:

Gelingt eine Stabilisierung und ein neuer Anlauf zum XETRA-18200er-Bereich?

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für den Dienstag 30.04.2024

Nachdem wir zum Wochenstart die Verbraucherpreise aus Deutschland gesehen hatten, geht es heute um die Einzelhandelsumsätze und das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland und der EU. Beide Daten werden in der ersten Tageshälfte veröffentlicht.

Für die EZB sind zudem die Verbraucherpreise aus dem Euroraum wichtig, welche 11.00 Uhr veröffentlicht werden.

Aus den USA stehen der Immobilienpreisindex und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago auf der Agenda.

Im weiteren Wochenverlauf sind dann die US-Arbeitsmarktdaten und die FED-Sitzung wichtig.

Alle weiteren Termine sind dann im Laufe der Woche in den Tagesanalysen verankert und diesem Wirtschaftskalender entnommen.

Anbei der erste Blick auf die genauen Eckdaten:

In dieser Woche sind die Quartalszahlen von Apple, Amazon und AMD in erster Linie spannend. Wir berichten darüber gern in den einzelnen Livetradingroom-Sessions.

Die Tabelle der Earnings ist hier für die neue Woche dargestellt:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

