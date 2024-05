Die ersten Tage im Mai brachten für den DAX weiteren Druck und damit Momentum auf der Unterseite hervor. Der präsente Widerstand ist weiterhin um 18.200 Punkte verankert und wurde schon in der Morgenanalyse vom Dienstag 30.04.2024 dargestellt (Rückblick):

Im gestrigen Ausblick hatten wir den nächsten Support, welcher aus der Abwärtsbewegung abzuleiten ist, entsprechend umrissen (Rückblick)

Dort kam der Index nach der XETRA-Eröffnung an und stabilisiert sich etwas. Ein Rücklauf zur runden 18.000er-Marke wurde mehrfach versucht, aber nicht von Erfolg gekrönt. Vor allem mit dem ersten Druck and er Wall Street. die ihr GAP zum Mittwoch schloss, gab es noch einmal einen weiteren tiefen Test dieser Support-Zone:

Letztlich blieb der Index letztlich in einer engen Spanne von rund 100 Punkten verankert und zeigte keinen Ausbruch über die Hochs des letzten April-Handelstages. Eine potenzielle Bodenbildung ist jedoch daraus ableitbar:

Ein weiterer schwacher Tag reiht sich damit in dieser Handelswoche ein, wobei das Minus deutlich geringer als noch am Dienstag ausfiel. Dies zeigen die Daten an der Börse Frankfurt konkret auf:

Im JFD-Endloskontrakt (Differenz zu Xetra von 50 Punkten beachten) hat sich nach der Erholung an der Wall Street vom Abend eine neue Möglichkeit des Ausbruchs auf der Oberseite ergeben:

Wie verhielten sich die US-Märkten nach dem FED-Abend gestern?

Wall Street nach FED-Achterbahn letztlich fester

Der Dienstagabend sorgte in den letzten Handelsstunden für starke Verkäufe, die im Vorfeld der FED-Sitzung von Zurückhaltung zeugten. Eine Zinsveränderung wurde nicht erwartet, aber die Worte und der Ausblick von Jerome Powell wurden mehrfach neu interpretiert. Das erste Augenmerk galt der Absage an eine Zinserhöhung, was positiv bewertet wurde, doch die schwachen Wirtschaftsdaten gaben letztlich den Impuls für fallende Notierungen.

Der Donnerstag baute diese noch einmal kurzzeitig aus, doch ab dem 20.00 Uhr-Niveau vom FED-Tag gab es dann wieder Kaufinteresse am Markt und ein Reversal setzte ein. Dieses versuchte ich eingangs mit diesem Setup einzufangen:

Es gelang mir erst etwas tiefer, an beschriebener Marke vom Mittwochabend im Dow Jones:

Der Nasdaq konnte im weiteren Verlauf dann erneut in die GAP-Zone eindringen, die wir seit Wochen im Chartbild verankert haben:

Die positiven Indexstände nach dem Reversal auf internationaler Ebene siehst Du hier einmal geordnet:

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für Freitag den 03.05.2024

Der Freitag steht im Zeichen des Arbeitsmarktes. Bereits 11.00 Uhr veröffentlicht die EU ihre Arbeitslosenquote. Um 14.30 Uhr folgt dann der große monatliche Job-Report aus Amerika. Neben der Arbeitslosenquote sind vor allem die durchschnittlichen Stundenlöhne und die Erwerbsbeteiligungsquote wichtig.

15.45 Uhr folgen dann der S&P Global PMI Gesamtindex und 16.00 Uhr der ISM Index für die Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe.

Alle Termine sind diesem Wirtschaftskalender entnommen:

In dieser Woche waren die jüngsten Quartalszahlen von Apple, Amgen und Coinbase aus der gestrigen Nachbörse noch einmal spannend. Wir berichten darüber gern in der Livetradingroom-Session darüber - die Aktien zogen nachbörslich deutlich an:

Die Tabelle der Earnings ist hier für die neue Woche dargestellt:

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

