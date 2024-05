Ein faszinierender, fast unheimlicher Kursverlauf

von Sven Weisenhaus

Der Nasdaq 100 ist stark in das neue Jahr gestartet (siehe dunkelgrünes Rechteck im folgenden Chart). Anschließend kam es zu einem Rücksetzer, der aber sehr schnell wieder aufgeholt wurde (siehe hellgrünes Rechteck). Und am vergangenen Mittwoch brach der Technologieindex auf ein neues Hoch aus, so dass die Aufwärtsbewegung vom Jahresbeginn mit dem aktuellen Anstieg wieder aufgenommen und dynamisch fortgesetzt wurde.