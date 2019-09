Nur einen Monat nach der Prognosebestätigung muss der Bauer-Konzern vor rückläufigen Gewinn warnen. Was ist da los? Die Aktie bricht krass ein.

Nur einen Monat nach der Prognosebestätigung muss der Bauer-Konzern vor rückläufigen Gewinn warnen. Was ist da los? Die Rede ist von Projektverschiebungen und der aktuellen Zinsentwicklung. Aber was ist neu an der mauen Weltkonjunktur und der niedrigen Zinsen? Nichts. Das wirft kein gutes Licht auf das Bauer-Management. Die Aktie bricht krass ein, zu Recht. Und nun? Mehr dazu hier auf Plusvisionen.de