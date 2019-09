Hamburg: Mob mobbt SUV-Fahrer

Sagen Sie nicht, das ist doch harmlos. In einem Video, aufgezeichnet während der Fridays for Future Demo in Hamburg, steht ein SUV im Stau des sogenannten Klimastreiks. Mutig machen sich „Streikende“ über den Fahrer lustig, der warten muss, fotografieren ihn, verschicken ihre Fotos mit ätzenden Texten und johlen. Alle gegen einen. Ein Mob mobbt. Filipp

Ein Beitrag von Dr. habil. Aloysius Hingerl.