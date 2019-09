Akasol schafft Sicherheit

Akasol vergibt einen Großauftrag an Samsung SDI. Auf der IAA in Frankfurt unterzeichnen die beiden Gesellschaften einen entsprechenden Vertrag. Demnach wird Samsung SDI Batteriezellen und Module an Akasol liefern. Diese haben ein Gesamtvolumen von 13 GWh. Der Vertrag läuft von 2020 bis 2027. Das gibt Akasol für die kommenden Jahre Planungssicherheit. Finanzielle Details werden nicht bekannt.Sven Schultz, CEO von Akasol, zur ...