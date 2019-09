Zusammenfassend stehen den Vorteilen des Bedienkomforts, der Automatisierung sowie niedrigen Kosten der Nachteil der eingeschränkten, aber stetig wachsenden Wertpapierauswahl sowie bei wankelmütigen Anlegern die ständige Verfügbarkeit entgegen. Dafür lässt sich in 20 Minuten und für nur fünf Euro ein vollwertiges Dividenden-Weltportfolio zusammenstellen - unabhängig von der Gesamtinvestition. Mit dem Wegfall der Gebühren für die Verbuchung von Dividenden ausländischer Aktien könnte sich Trade Republic zudem für Einzeltiteljäger als interessant erweisen. Bei einer ersten Durchsicht habe ich zahlreiche australische, kanadische und US-amerikanische Hochdividendenwerte gefunden. Genug Material, für einen weiteren Blogbeitrag!

Trade Republic beziehungsweise die Brokersoftware des gleichnamigen Unternehmens war eine der aus meiner Sicht interessantesten Innovationen, die auf der Invest 2019 vorgestellt wurden. Seinerzeit befand sich diese noch in der Testphase, Anfang Mai wurde der Zugang für das breite Publikum freigeschaltet. Spätestens, nachdem ich das ebenso passionierte wie sympathische Team persönlich kennengelernt habe war ich motiviert genug, die Plattform auf Herz und Nieren zu prüfen und vor allem auf ihre Eignung für Einkommensinvestoren zu testen.

Was also ist das Besondere an Trade Republic? Nun, das Berliner Startup ist der erste rein app-basierte und provisionsfreie deutsche Broker. Die Kontoeröffnung ist ausschließlich per Smartphone möglich, für das Depot fallen ebenso wenig Gebühren an wie Provisionen für Wertpapierkäufe und -verkäufe - lediglich eine Fremdkostenpauschale in Höhe von einem Euro pro Order stellt der Broker in Rechnung. Der Vollständigkeit halber sollte erwähnt werden, dass auch keine Negativzinsen auf Einlagen erhoben werden - was heutzutage keineswegs selbstverständlich ist. Auch auf Wertpapierleihgeschäfte wird verzichtet.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie der Broker überhaupt Geld verdient - Luft und Liebe der Anleger allein dürften kaum das wirtschaftliche Überleben sichern. Tatsächlich refinanziert sich Trade Republic über sogenannte Rückvergütungen. Hierbei handelt es sich um eine branchenübliche Beteiligung der Handelspartner an der Maklermarge, die sich wiederum aus dem sogenannten Spread speist. Dieser kann bei hochliquiden Standardwerten ein Zehntelprozent oder weniger, bei marktengen Nischenwerten aber auch schon einmal fünf Prozent und mehr betragen. Durch die (fast) vollständige Automatisierung aller Prozesse soll die Rückvergütung zuzüglich Fremdkostenpauschale die Kosten decken.