Freitag, 4. Oktober 2019 - Die Märkte erlebten im gerade abgelaufenen Quartal ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem unauffälligen Juli begann der August mit einer von Donald Trump ausgelösten Eskalation im Handelskonflikt. Entsprechend kamen die Aktienbörsen unter Verkaufsdruck. Mit der Aufhellung des Sentiments und unterstützt von den Lockerungsmaßnahmen der Notenbanken beendeten die Aktienindizes den September dann aber sehr freundlich. Selbst die schwachen Makrodaten aus dem verarbeitenden Gewerbe konnten den Börsen nichts anhaben: Per Saldo kommt der S&P 500 im dritten Quartal auf ein Plus von 1,7%, der Euro STOXX 50 schafft sogar 3,1%. Für das Schlussquartal sind wir weiter positiv gestimmt.

Rückendeckung von der Berichtssaison?

Mit dem Beginn des neuen Quartals rückt die Berichtssaison allmählich wieder in den Fokus der Märkte. Für die im US-Leitindex S&P 500 gelisteten Unternehmen, die in den kommenden Wochen ihre Zahlen für das dritte Quartal berichten werden, rechnet I/B/E/S mit einem durchschnittlichen Gewinnrückgang von 2,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Rechnet man den vom rückläufigen Ölpreis betroffenen Energiesektor heraus, bleibt nur noch ein geschätzter Rückgang von 0,3%. Für große Unruhe sollte dieser Rücksetzer also nicht sorgen, denn mit einem auf Indexebene aggregierten erwarteten Gewinn je Aktie von ca. 41 US-Dollar (Quelle: Factset) befinden wir uns zudem auf einem durchaus hohen Niveau. Auf Jahressicht wird sogar ein leichter Anstieg der Unternehmensgewinne im Vorjahresvergleich erwartet – trotz nachlassender Steuereffekte, die die US-Unternehmensgewinne im vergangenen Jahr teils sehr kräftig beflügelt hatten. Von der Gewinnseite dürfte der Aktienmarkt nach unserer Einschätzung weiter unterstützt bleiben.

Auch saisonale Effekte könnten für ein eher freundliches Börsenbild sprechen

Einen interessanten saisonalen Faktor zeigt eine Analyse der Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Teilt man das Jahr in rollierende 3-Monatsperioden, ist die Entwicklung des S&P 500 für August bis Oktober am schlechtesten. Für einen Datensatz, der bis in das Jahr 1928 reicht, liegt die durchschnittliche Rendite bei lediglich -0,1%. Aktuell, nachdem gut zwei Drittel dieser historischen „Schwächephase“ über-standen sind, weist der S&P 500 einen Kurs-gewinn von 0,7% seit August aus, was wir als Zeichen der Robustheit des Marktes und als gutes Zeichen für das vierte Quartal deuten.