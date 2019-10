Auf dem Kaptitalmarkttag in New York gab Wirecard bekannt, das die Vision 2025 angehoben wird.

Nachdem die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) kürzlich neue Kooperationen mit der japanischen Softbank und Salesforce verkündet hat, wurde nun ein Ausbau der seit Frühjahr 2018 bestehenden Partnerschaft mit ‚SES-imagotag‘ vorgestellt. Der Aschheimer Innovationsführer für digitale Finanztechnologie und einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Lösungen für den stationären Einzelhandel wollen durch die Kooperation das reibungslose mobile Bezahlen in Geschäften gemeinsam vorantreiben. Das Einkaufserlebnis soll durch eine einzigartige ‚In-Store‘-Lösung der beiden Partner deutlich verbessert werden. Hierzu dient die neu entwickelte ‚Pay To Tag‘-Lösung, durch welche die mobile Zahlungsplattform von Wirecard automatisch auf allen cloudbasierten ‚IoT‘-Preisschildern von ‚SES-imagotag‘ integriert wird. Lange Wartezeiten an der Kasse gehören somit der Vergangenheit an. Auch kann der Kunde ein einfaches Einlösen von ‚E-Coupons‘ mit sofortiger Geld-zurück-Option erwarten. Neben den Vorteilen für die Verbraucher profitiert auch der Einzelhandel, indem Marken das Marketing am Verkaufsort effizienter gestalten können. Neben dem Fokus auf den US-Einzelhandel erwarten die Partner, dass weltweit über 500 Millionen ‚cloudbasierte Smartlabels‘ für mobiles Bezahlen einsatzfähig gemacht werden.

„Smart Labels und Smartphones werden in Zukunft zum ‚Point of Sale‘. Gemeinsam mit Wirecard wollen wir einen Win-Win-Win-Deal schaffen, indem wir jedes ‚SES-imagotag Smart Label‘ zu einem mobilen Terminal für Zahlungen und E-Coupons machen, um ein reibungsloses Einkaufen zu ermöglichen. Käufer können Zeit und Geld sparen, Marken die Effizienz der Kommunikation am Verkaufsort steigern sowie Einzelhändler ihr Geschäftsmodell und gleichzeitig das Einkaufserlebnis drastisch verbessern. Mit dieser klaren Vision haben wir die Bausteine für eine ‚Connected Commerce Cloud‘ jetzt zur Hand“, sagte Michael Unmüßig, Senior Executive Vice Präsident Marketing bei SES-imagotag.

Ergänzend dazu sagte Alexander Hahn, Vice Präsident Point of Sale Retail Solutions bei Wirecard: „Wir freuen uns, dass die Verbraucher ab sofort von dieser neuen Technologie profitieren können, insbesondere in den USA. Anstelle der traditionellen Customer Journey, die manchmal mit langen Wartezeiten verbunden ist, können die Kunden nun ein schnelles, nahtloses und digitales Einkaufserlebnis in den teilnehmenden Filialen erwarten.“

Durch einfaches scannen der ‚Electronic Shelf Labels‘ (‚ESL‘) per Smartphone (‚QR Code‘ / ‚NFC‘) erhalten die Kunden direkt am Warenregal Zugang zu weiteren Informationen wie Kundenbewertungen, Rich Content und anderen Marketing- und Treueprogrammen, wodurch die Konversionsraten steigen sollen. Auf dem Kaptitalmarkttag in New York, wo weitere Einzelheiten von den beiden Partnern vorgestellt wurden, gab Wirecard als besonderes Schmankerl bekannt, das die Vision 2025 angehoben wird. Die angestrebten Kernkennzahlen für das Jahr 2025 wurden vom Management aufgrund starker, sich weiter beschleunigenden organische Wachstumstreiber und leistungsstarken Partnerschaften zum Teil deutlich nach oben korrigiert. Das zu erwartende Transaktionsvolumen für 2025 wurde von 710 Mrd. EUR auf 810 Mrd. EUR erhöht, der Konzernumsatz von mehr als 10 Mrd. EUR auf über 12 Mrd. EUR. Für das EBITDA wurden die Erwartungen um eine halbe Milliarde Euro auf nun 3,8 Mrd. EUR nach oben korrigiert.

Auf drei Säulen basierend sollen sich die Ziele laut Wirecards Strategie verwirklichen lassen. Zum einen soll der Erfolg mit ‚KMUs‘ durch verstärkte Konzentration auf Großunternehmen die Volumina der abgewickelten Transaktionen wesentlich gesteigert werden. Zudem wird durch die stetige Weiterentwicklung des eigenen Payment-Ökosystems und die Erweiterung um digitale Finanzdienstleistungen sowie datengetriebene Mehrwertdienste eine weitere wichtige Säule darstellen. Als dritte Säule sieht Wirecard seine globale Präsenz, die auch in den kommenden Jahren stark ausgebaut wird. Von Europa über den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika bis hin zu Nordamerika und den Nahen Osten/Afrika steht neben einem breiten internationalen Leistungsspektrum auch ein umfangreiches Netzwerk lokaler Technologie-, Service- und Vertriebsstandorte zur Verfügung, um Wirecards starkes Wachstum weiter voranzutreiben.

