Habona Nahversorgungsfonds Deutschland: Neuer Immobilienfonds investiert in Supermärkte und Nahversorger

Bewährtes Konzept, neuer Produktmantel: Die Einzelhandelsimmobilien-Experten von Habona starten einen innovativen offenen Immobilienfonds , der in Nahversorger investiert. Habona konzentrierte sich zuvor auf geschlossene Immobilienbeteiligungen.

In Kürze können Anleger in einen neuen offenen Immobilienfonds investieren: Das Frankfurter Investmenthaus Habona Invest kündigt für den 11. Oktober 2019 den Start des „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ (ISIN: DE000A2H9B00) an. Damit will der bislang im Bereich geschlossene Fonds tätige Initiator diesen Immobiliensektor einem breiteren Anlegerkreis zugänglich machen. Denn bisher konnten nur institutionelle Großinvestoren in offene Einzelhandelsimmobilienfonds investieren. Habona Invest tritt dabei als Asset Manager auf. Für das breit gestreute Portfolio sollen Objektgrößen zwischen drei und 50 Millionen Euro in Frage kommen. Wie bei offenen Immobilienfonds üblich greifen auch hier die gesetzlich festgelegte Mindesthaltedauer von 24 Monaten und eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten. Der Fonds sieht jährliche Ausschüttungen vor, bis zum 31. Dezember 2020 soll zudem ein Early-Bird-Bonus gewährt werden. Habona erwartet eine Gesamtkostenquote von 1,47 Prozent.