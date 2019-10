Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz einer negativen Wachstumsrate im August (-0,1% gg. Vm.) überraschten die UK-BIP-Daten gestern tendenziell auf der Oberseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Grund hierfür sei die Aufwärtsrevision des Vormonatswerts von 0,3% auf 0,4% gg. Vm. gewesen, sodass die Wahrscheinlichkeit für ein zweites negatives Quartalswachstum in Folge und damit das Abrutschen in eine technische Rezession wohl vermieden werden könne. [ mehr