Während der DAX gestern eine kurze Brexit-Party feierte, am Ende aber leicht ins Minus rutschte, kam die Wirecard Aktie gestern wieder unter Druck. Der Tags zuvor misslungene Ausbruchsversuch bei 125,50 Euro brachte Druck in die ohnehin angespannte Lage, nachdem die Financial Times erneut in einem Bericht zu Wirecard über mögliche zweifelhafte Geschäftspraktiken des Fintech-Konzerns berichtet hatte - mehr dazu: Wirecard Aktie - ...