Auf der Klaviatur des Geldes

Unter diesem Motto stand meine erste gemeinsame Veranstaltung mit dem „Piano-Referenten“ und Buchautor Martin Klapheck. Am Anfang stimmte ich das geneigte Publikum darauf ein, dass die Niedrigzinsen die neue Normalität sind, die uns auch im nächsten Jahrzehnt begleiten wird. Danach stiftete Martin mit seinem Piano die Leute zum Erfolg an. So ergab sich eine perfekte Symbiose aus den von mir empfohlenen wahren Werten und dem wahren Wert „Kraft der Musik“.



Ein Highlight für mich: Martin machte unsere wahren Werte auf seinem Piano hörbar. Sie klangen phantastisch! Wir werden sie hier irgendwann für alle hörbar machen. Stay tuned!

Und das war unser Resümee:

Klapheck&Brichta-IMG_0990

