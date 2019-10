Zurück im Aufwärtstrend

Die schlagartige Beendigung der zweimonatigen Korrekturwelle kann für den direkten Aufbau von Long-Positionen mit einem ersten Ziel an den Jahreshochs von 55,92 US-Dollar genutzt werden. Darüber könnte Coca-Cola sogar in den Bereich von 58,50 US-Dollar zulegen und Anleger über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC2WS2 mit einer Renditechance von 76 Prozent erfreuen. Ein Kursrutsch unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 53,80 US-Dollar würde hingegen Abgaben an die Oktobertiefs von 52,82 US-Dollar hervorrufen. Aber nur ein Stück weit darunter verläuft bereits bei 52,30 US-Dollar eine markante Unterstützung und dürfte wieder für einen Pullback auf der Oberseite sorgen. Tiefer als das Niveau von 51,02 US-Dollar und den 200-Tage-Durchschnitt dürfte es in einem fortgesetzten Ausverkauf jedoch nicht mehr runtergehen.