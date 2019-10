In den letzten vier Wochen gab es zahlreiche Neuigkeiten von ENTHUSIAST GAMING (TSX-V: EGLX / WKN: A2PRK5) und auch die größte kanadische Gaming- und eSport-Veranstaltung namens EGLX fand vergangene Woche Freitag bis Sonntag statt.

Bevor wir der Reihe nach zu den Neuigkeiten kommen, hier erneut die Highlights und eine kurze Zusammenfassung.

Die kanadische ENTHUSIAST GAMING (TSX-V: EGLX / WKN: A2PRK5) feierte ihren Börsengang in Kanada bereits am 04. Oktober 2018. Nach einem Merger mit Luminosity Gaming (privat) erscheint das Unternehmen nun breiter aufgestellt und auf einem sehr guten Weg, sich ein großes Stück vom Markt des eSport Sektors zu schnappen.

Highlights:

Die gesamte Gaming-Industrie hat mittlerweile einen Markwert von rund 116 Milliarden USD, und ist damit größer als die Film- und Musikindustrie

Mehr als 450 Mio. Zuschauer bei eSports weltweit. Geschätzte Umsätze nur eSports in 2019: 1,1 Milliarden USD weltweit.

Enthusiast Gaming: rund 85 Gaming Websiten, 900 YouTube Channels, rund 150 Mio. Zuschauer monatlich

An 8 professionellen eSports Teams beteiligt. Mehr als 50 Gaming-Influencer mit einer Reichweite auf social media von rund 60 Mio. Menschen.

Rund 30 Milliarden (!) Werbeaufrufe pro Monat

Veranstaltet größte Videospielmesse in Kanada. Im Jahr 2018 rund 55.000 Besucher

Umsatz im Jahr 2017: 3,5 Mio USD. Umsatz im Jahr 2018: 11 Mio. USD (rund 22 Mio. USD nach aktuellem Merger).

Seit IPO im Oktober 2018, sind die monatlichen Besucherzahlen auf allen Plattformen um 100% auf 150 Mio. gestiegen

Aggressive Akquisitionen: Seit Börsengang 10 Partnerschaften oder Zukäufe

EGLX will rasant wachsen: Durch Abo-Modelle, Zukäufen, direkten Verkäufen, sowie strategischen Partnerschaften



Rund 63% des Gesamtumsatzes erzielt Enthusiast durch Werbeeinnahmen. Hier erreicht man über sein Netzwerk von mehr als 900 YouTube Kanälen und 85 Gaming-Websiten mitsamt 50 eSports Influencern mehr als 150 Mio. verschiedene Nutzer pro Monat. (Quelle: Unternehmenspräsentation und Management direkt).

Ausserdem ist auch die Luminosity Gaming seit dem jüngsten Merger ein Teil von Enthusiast. Luminosity und EGLX vereinen professionelle eSports-Teams, die wiederum Einnahmen aus Sponsoring und Turnierpreisgeldern erzielen. Im Grunde also nicht so viel anders wie bei traditionellen Sportarten.

Zahlreiche Neuigkeiten

Am 07. Oktober gab man bekannt, dass man Steel Media, ein führendes Unternehmen im Bereich Mobile Gaming, erworben hat.

Mit dem Erwerb von Steel Media kommen lt. Unternehmensangaben weitere 20 Mobile-Gaming-Websites und 25 Mobile-Live-Events zum weltweiten Medien- und Events-Geschäft des Unternehmens hinzu. Das Netzwerk von Enthusiast Gaming umfasst damit mehr als 100 Websites im Bereich Gaming, 900 YouTube-Kanäle, 7 professionelle E-Sport-Teams, über 50 Social Influencer und beinahe 30 Live-Events weltweit. Das Netzwerk erreicht jeden Monat mehr als 200 Millionen Spieler.







Eine der wichtigsten Websiten von Steel Media ist Pocket Gamer (www.pocketgamer.com). Dem Unternehmen zufolge die weltweit führende Domain für die mobile Gaming Community, egal ob: iPhone, iPad, Android, Nintendo Switch, 3DS oder weitere.

Nur drei Tage später, am 10. Oktober gab Enthusiast sein neues dreiköpfiges Medien- und Vertriebsteam bekannt. Alle drei Personen haben umfassende Erfahrung im Vertrieb der Marken Electronic Arts (EA), PlayStation und Sony.

Menashe Kestenbaum, President von Enthusiast Gaming, sagte:

„Wir freuen uns, Jon, Rob und Amanda in unserer Familie willkommen zu heißen! Wir fühlen uns geehrt, dass sie sich für Enthusiast entschieden haben, was die Stärke unseres Unternehmens als größtes Gaming-Netzwerk der USA mit einem globalen monatlichen Publikum von über 200 Millionen Menschen verdeutlicht. Ihre gemeinsame Vertriebserfahrung im Bereich Gaming-Medien mit führenden Gaming-Marken wie EA, PlayStation und Sony wird von entscheidender Bedeutung für das Wachstum unseres Geschäfts sein. Unsere Kunden werden sofort einen Wert sehen, da das Team fundierte Fachkenntnisse, einen guten Ruf und gute Beziehungen mit einbringt, was dazu beitragen wird, unsere bestehenden Kunden zu unterstützen und neue Partner in neuen Branchen zu gewinnen .“

Das Geschäft von Enthusiast Gaming umfasst drei Säulen: Medien, E-Sport und Events. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Gaming-Branche mit einem bedeutsamen globalen Netzwerk an Spielern ermöglicht es Enthusiast Gaming Marken und Agenturen, die begehrte Zielgruppe der Generation Y mit einem einzigartigen individuellen Programm auf allen drei Säulen zu erreichen. Das Unternehmen arbeitet mit einigen der führenden Marken der Welt zusammen, einschließlich Activision Blizzard, Ubisoft, Foodora Nintendo, Bell und Microsoft. Der Aufbau eines Vertriebsteams ist wichtig, um die Beziehungen weiter zu pflegen und den Umsatz mit Marken direkt zu steigern.





Schließlich fand vom 18. bis 20. Oktober die EGLX statt. Ihres Zeichens die größte Videospielmesse in ganz Kanada. Zu den Sponsoren zählten: Bell Media, Ubisoft Canada, Nintendo, CIBC, HP Omen und MSI.

Quelle: EGLX

Im letzten Jahr konnte die EGLX 55.000 Besucher verzeichnen. Aktuelle Zahlen für dieses Jahr liegen mir noch nicht vor.



Quelle: Enthusiast Gaming

Am 16. Oktober meldete man die Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Online-Casinos namens PartyCasino.fun. Durch das Abkommen wird das Logo von PartyCasino.Fun auf den Trikots von Luminosity Gaming erscheinen, die während der Live-Streams und Sendeveranstaltungen sowie im Online-Shop zu sehen sind. Die Zusammenarbeit mit PartyCasino.Fun erschließt ein neues Zielgruppensegment für Enthusiast Gaming: die lukrative Online-Glücksspiel-Community. Enthusiast Gaming bietet Spielern mehrere Interaktionspunkte, was die einzigartige Möglichkeit darstellt, das gesamte Netzwerk an Medien, E-Sport und Veranstaltungen zu nutzen.



Eine Partnerschaft mit dem Bekleidungshersteller Champion wurde am 18. Oktober bekannt gegeben.

Steve Maida, President der E-Sport-Sparte von Enthusiast Gaming, Luminosity Gaming, sagte:

„Dass eine so starke Marke wie Champion mit unserer E-Sport-Sparte, Luminosity Gaming, zusammenarbeitet, verdeutlicht einmal mehr die Dominanz und Größe der Gaming- und E-Sport-Branche. Wir können unserer über 60 Millionen Menschen umfassenden Fangemeinde nun die Möglichkeit bieten, exklusive Luminosity-Bekleidung zu kaufen und das Luminosity-Team stolz zu vertreten. Die Marke Champion von HBI ist führend bei der Bereitstellung von Merchandise und Bekleidung für treue E-Sport-Fans und wir freuen uns, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere einzigartige Bekleidungslinie Luminosity+Champion zu kreieren.“

Die Quellen zu den Nachrichten im Original:

Enthusiast Gaming Closes Acquisition of Steel Media, a Leader in Mobile Gaming: http://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/07/1925729/0/en/Enth ...

Enthusiast Gaming Hires Top Gaming Media Sales Team to Drive Revenue Growth

http://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/10/1927907/0/en/Enth ...

Enthusiast Gaming Hosts Canada’s Largest Gaming and Esports Expo, EGLX, on October 18 - 20 in Toronto

http://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/15/1929561/0/en/Enth ...

Enthusiast Gaming Partners With Global Casino Brand, PartyCasino.Fun

http://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/16/1930388/0/en/Enth ...

Enthusiast Gaming Partners With Global Sportswear Brand, Champion, to Create Luminosity Clothing Line

http://www.globenewswire.com/news-release/2019/10/18/1931791/0/en/Enth ...

Der Umsatz des Unternehmens konnte von 2017 von 3,5 Mio. CAD um 325% auf 11 Mio. CAD in 2018 zulegen – pro-forma waren es nach Fusion sogar 22 Mio. CAD.

Laut seinem aktuellen Research vom 19. September errechnet das kanadische Brokerhaus Canaccord ein Kursziel für EGLX (Enthusiast Gaming) von 3,60 CAD (kanadische Dollar). Der letzte Kurs bei Erstellung dieses Reports lag bei 2,02 CAD. Ein Performance-Potential von 78%.

Weiterführende Informationen zu Enthusiast Gaming erhalten Sie direkt auf der Unternehmenswebsite: https://www.enthusiastgaming.com/

Mit besten Grüßen

Daniel Schaad



