Bechtle - der IT-Dienstleister könnte jetzt den Turbo zünden!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: BC8 ISIN: DE0005158703

Rückblick: Bechtle bietet von IT-Dienstleistungen bis hin zum Komplettbetrieb der IT eines Unternehmens alles an. Die Aktie hat vom Allzeithoch bei 110 EUR bis 84,50 EUR korrigiert. Aktuell notiert die Aktie wieder über den gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 20. Es sieht so aus, als ob Bechtle wieder zurück zu alter Stärke gefunden hat und weiter nach oben will.