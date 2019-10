Musterdepot SIW 44/2019 am 30.10.2019

Zum zweiten Mal in diesem Jahr bestätigt unser Depottitel Fiat Chrysler (akt. Kurs 12,86 EUR, WKN A12CBU) Fusionsgespräche. Diesmal mit der in etwa gleich großen französischen PSA (Peugeot, Citroen und Opel). Die Aktie macht heute einen gewaltigen Satz von knapp 9% nach oben. Attraktiv dürfte ein Zusammengehen vor allem deswegen sein, da sich die Aktivitäten beider Unternehmen kaum in die Quere kommen. PSA ist vor allem in Europa tätig, Fiat Chrysler erzielt sein Ergebnis vor allem in den USA. …