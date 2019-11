In der Aktionärsstruktur der Metro gibt es eine Veränderung. Größter Aktionär ist nun EP Global Commerce (EPGC). EPGC ist gehört dem Tschechen Daniel Kretinsky und dem Slowaken Patrik Tkac. Die Gesellschaft hält inzwischen 29,99 Prozent an der Metro. Bisher hielt EPGC 17,52 Prozent. Man ist unter der Marke von 30 Prozent geblieben, damit ist ein freiwilliges Übernahmeangebot an alle anderen Aktionäre nicht notwendig.Die ...