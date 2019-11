ETF-Sparpläne in nur wenigen Minuten anlegen und diese dauerhaft kostenfrei besparen – das ist ab sofort in Deutschland möglich. Trade Republic, Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier Broker, erweitert sein Handelsuniverum um ETF-Sparpläne und bietet damit den schnellsten und günstigsten Weg zum ETFSparen hierzulande an. Anders als bei vielen anderen Brokern fallen bei Trade Republic dauerhaft weder Orderprovisionen noch eine Fremdkostenpauschale an, es sind lediglich die üblichen ETF-Produktkosten fürden Fonds zu entrichten. Bespart werden können über 280 ETFs in unterschiedlichen zeitlichen Intervallen von 14-tägig bis quartalsweise. Der Kooperationspartner des Brokers für dieses Angebot ist BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter.

TAP, TAP, SAVE

Mit nur drei Taps kann in der Trade Republic App ein individueller ETF-Sparplan angelegt werden: Als Kunde legt man den Betrag, das Startdatum sowie das Abbuchungsintervall fest und schon ist der ETF-Sparplan erstellt. Während bei anderen Anbietern oftmals viele Schritte bis zur Ausführung eines ETF-Sparplans erforderlich sind und Gebühren sowie Vertragsbedingungen nicht transparent und verständlich kommuniziert werden, bringt die Trade Republic das Erstellen von ETF-Sparplänen auf ein neues Level: In der App sehen Nutzer übersichtlich die angelegten ETF-Sparpläne, jeweils mit der Info, wann die nächste Abbuchung ansteht. Die ETF-Sparpläne sind komplett gebührenfrei, jederzeit kündbar und die Mindestanlage beträgt lediglich 25 Euro.

UMDENKEN BEIM SPAREN FÜR EINE SOLIDE ALTERSVORSORGE

Der Markt für ETFs wächst stark. Alleine im September 2019 wurden in Deutschland laut ExtraETF Research knapp 1,1 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt – das sind über 325.000 mehr als im Vorjahr. In Zeiten von Niedrigzinsen, demographischem Wandel und Rentenunsicherheit werden ETF-Sparpläne immer mehr zum neuen „Sparbuch“ der Deutschen und damit zu beliebten Produkten für die langfristige diversifizierte

Vermögensbildung. Für Trade Republic mit der Vision, dass jeder die Möglichkeit haben soll, einfach, verständlich und kostenlos am Kapitalmarkt zu investieren, war das Angebot von ETF-Sparplänen als optimales Produkt für den langfristigen Vermögensaufbau immer ein festes Ziel.

DER BROKER FÜR EINE NEUE GENERATION

Neben den neu aufgenommenen ETF-Sparplänen können Kunden von Trade Republic auch mehr als 7.300 deutsche und internationale Aktien, rund 500 ETFs und 40.000 Derivate provisionsfrei handeln. Die Trade Republic Bank ist eine in Deutschland lizenzierte und von der Bundesbank und BaFin beaufsichtigte Wertpapierhandelsbank. Das Depot lässt sich in unter 10 Minuten direkt in der App oder auch über die

Trade Republic Website eröffnen.

Die Trade Republic App ist für iOS und Android verfügbar und kann kostenlos heruntergeladen werden.