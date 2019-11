Weit und breit ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Die Marktteilnehmer verhalten sich, als können die Aktien überhaupt nicht fallen. Wenn man die Aussagen der Notenbanker hört, wird dies auch auf absehbare Zeit auch so bleiben. Niedrige Zinsen = gut für den Aktienmarkt. Und was sagt die Technik dazu? Ganz einfach: Der Trend ist intakt und gegen diesen sollte man sich nicht stellen. Wird es unendlich so weiter gehen? Ganz gewiss nicht! Im April dieses Jahres konnte ein ähnlich steiler Aufwärtstrend beobachtet werden wie im Oktober. Im Mai erfolgte dann ein Rutsch von über 500 Punkten innerhalb weniger Tage. Selbst der stabilste Aufwärtstrend muss einmal eine Verschnaufpause einlegen. Wann diese aktuell starten wird, ist derzeit nicht absehbar. Offensichtlich ist aber die Indikatorenlage. Der Stochastik-Indikator ist bei diesem starken Trend nicht mehr relevant. Der MACD-Indikator ist gerade an seiner Triggerlinie nach oben abgeprallt. Dies stellt ein Kaufsignal dar. Die Umsätze sind zwar leicht rückläufig, könnten aber bei einem nächsten Aufwärtsschub wieder anziehen. Es ist gut möglich, dass die alten Rekordhochs knapp unter 13.600 Punkten in den nächsten Wochen getestet werden. Ob dies ohne Korrekturbewegungen stattfindet ist mehr als fraglich.