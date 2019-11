New York (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von Analyst Brent Thill von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Brent Thill von Jefferies & Co die Aktien von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) weiterhin zu kaufen. [ mehr