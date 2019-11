Frank Fischer: Liquidität und Sentiment geben Takt im vierten Quartal vor

Fischers positive Einschätzungen resultieren zum einen aus den deutlich verbesserten Konjunkturerwartungen insbesondere in China und Deutschland. Zum anderen ist mit Blick auf den Brexit und den Handelskonflikt zwischen den USA und China sehr viel Cash aufgebaut worden. „Diese Themen haben zuletzt stark auf dem Sentiment der Marktteilnehmer gelastet. In diesem Umfeld wurde wenig in Aktien investiert. Es gibt am Markt eine Überinvestition bei Anleihen , REITs und defensiven Aktien, gleichzeitig sind zyklische Aktien historisch gesehen unterinvestiert“, beschreibt Fischer. Die verbesserten Sentix-Konjunkturerwartungen zeigten aber, dass sich dieser Pessimismus langsam auflöse. Allerdings seien die Investoren sich im Klaren darüber, dass die Differenzen zwischen den USA und China grundsätzlich länger anhalten dürften. Ein wesentlicher Treiber für die positivere Perspektive seien die erneuten Bilanzausweitungen der Notenbanken. Für die Anlage der Liquidität biete die Bondseite aber aufgrund der Bewertungen keine zufriedenstellende Alternative.

Als Value-Investor ist auch Frank Fischer mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen von der seit knapp zehn Jahren anhaltenden Underperformance von Value-Titeln gegenüber Growth-Aktien betroffen. Derzeit spricht aus seiner Sicht aber einiges dafür, im Value-Bereich engagiert zu sein: „Der Spread beim Kurs-Buchwert-Verhältnis zwischen europäischen Value- und Growth-Aktien zeigt: Value ist deutlich unterbewertet“, so Fischer. „Gleichzeitig bieten europäische Value-Aktien mit rund vier Prozent eine deutlich attraktivere Dividendenrendite, wenn man diese temporären Unterbewertungsphasen durchlaufen kann.“ Mit Blick auf die insgesamt niedrigere Verschuldung seien klassische Value-Titel eher in Europa als in den USA zu finden.

