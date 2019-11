(JK-Trading.com) – Der DAX hat einen (erwartet) verhältnismäßig unspektakulären Wochenstart hingelegt, sich über 13.100 Punkten stabilisieren können.

Neuer Blog-Artikel: Der 100%-verantwortliche Trader

(JK-Trading.com) – Der DAX hat einen (erwartet) verhältnismäßig unspektakulären Wochenstart hingelegt, sich über 13.100 Punkten stabilisieren können.

Bereits in der am Freitag veröffentlichten Betrachtung für Montag, hatte ich darauf hingewiesen, dass der US-Feiertag „Veteran’s Day“, der zu einer ganztägigen Handelspause im US-Zinsmarkt führte, wobei US-Zinsen als potentieller Haupttreiber für die Price Action der jüngeren Vergangenheit haben ausgemacht werden können, zu reduzierter Volatilität auch im DAX führen könnte – und so sollte es auch sein.