Wie sieht ein Trade bei Feingold Research im Turbo-Dienst aus? Was erwartet mich? Das ist eine berechtigte Frage und heute können wir es kurz machen: Wir zeigen Euch den Trade auf Evotec. Abgeschlossen am Dienstag, gestartet am Montag. Ein schneller schöner 2stelliger Gewinn binnen 24 Stunden. Wer demnächst dabei sein will, der testet uns sehr gerne. Hier geht es zum Abobereich, sprich unserem Turbo-Börsenbrief .

Montag – 12.28 Uhr:

Liebe Leser,

an Inline-Scheinen scheiden sich bekanntlich die Geister. Manche mögen sie, manche mögen sie gar nicht. Wir wollen sowohl die Turbo-Fans als auch die Freunde der hop oder top Papiere zufrieden stellen und Euch gute Papiere empfehlen. Beispiel Evotec – werden Gaps grundsätzlich geschlossen? Manche argumentieren so und in der Tat ist da was dran. Nun kann man Evotec per Turbo-Bull spielen auf das Gap, das von knapp 25 auf 19 Euro gerissen wurde. Ein solcher Bull wäre die WKN MF8SLP – Hebel 4,5.

HZ4BYA lautet die WKN. Positiv wäre für den Inline-Schein auch ein Rücklauf der Volatilität in der Evotec. Wie immer bei Inlinern, Ihr kennt das von Oder man greift zum sehr offensiven Inline-Schein und spielt die Chance mit einem Seitwärtspapier, das aber das Schließen des Gaps ermöglicht. Denn die Barrieren liegen bei 15 und 25 Euro. Kostenpunkt – 4 Euro im Schein. Laufzeit Juni 2020. Ziel – Rendite (maximal sind 150 % möglich) über den Zeitverlauf bei Luft von eben 25% nach unten und oben.lautet die WKN. Positiv wäre für den Inline-Schein auch ein Rücklauf der Volatilität in der Evotec. Wie immer bei Inlinern, Ihr kennt das von Wirecard ja zur Genüge.

VG Euer TEAM FR

Dienstag Morgen:

Liebe Leser,

das ging verdammt schnell in Evotec nach unserer Empfehlung gestern um 12.59 Uhr.

Der Inline-Schein HZ4BYA ist 9% gesprungen, der Turbo-Bull MF8SLP immerhin 15%.

Evotec erhöht die Prognose. Ergo – im Turbo könnt Ihr die Gewinne kassieren. Der Inline-Schein kann durchaus weiter dabei bleiben.

Übrigens – der NAV von Deutsche Wohnen liegt bei rund 2.200 Euro. Wir sind sehr gespannt, was der Markt morgen mit den Zahlen macht. Denn eigentlich ist das Papier weit unter Wert momentan. Einen passenden Turbo hatten wir Euch an die Hand gegeben ( GA7RGZ)

Bis später zum Video