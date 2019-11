NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem kaum bewegten Wochenauftakt zeichnen sich an der Wall Street auch am Dienstag zunächst keine größeren Ausschläge ab. Der Broker IG taxiert den Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor Handelsstart mit 27 705 Punkten knapp über Vortagesniveau.

In der Vorwoche hatte der Dow seine Rally um fast 8 Prozent seit Anfang Oktober mit einem Rekordhoch von 27 774 Punkten gekrönt. Auch der marktbreite S&P 500 und der Auswahlindex der Technologiebörse Nasdaq, der Nasdaq 100, notierten zuvor nie höher als am vergangenen Donnerstag. Seither fehlte es den Anlegern an Argumenten, auch auf diesem Niveau noch zuzugreifen.