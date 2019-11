Tesla zieht es in den Raum Berlin

Tesla will in der Nähe von Berlin eine Fabrik errichten. Das kündigte Tesla-Chef Elon Musk auf einer Preisverleihung an. Die neue Produktionsstätte soll in der Nähe des im Bau befindlichen Großflughafens der Hauptstadt entstehen. Laut Musk sollen in der neuen Fabrik Batterien, Antriebsstränge und Autos gebaut werden. Weitere Details sind noch nicht bekannt.Bisher baut Tesla in den USA an zwei Standorten Autos. Die Anlage ...