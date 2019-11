Delticom senkt Prognose - Verhandlungen mit Banken, Investoren und Konzernumbau

Delticom plant einen umfangreichen Konzernumbau. Hintergrund sei das zunehmend schwieriger werdende Geschäftsumfeld, wie das Unternehmen aus Hannover am Freitag mitteilt. Delticom will „zur Sicherung ihrer langfristigen Liquidität zusammen mit spezialisierten Beratern ein umfassendes Konzept zur nachhaltigen Rückkehr in die Gewinnzone, Steigerung der Profitabilität und Fokussierung auf das Kerngeschäft Reifen Europa” ...