Biofrontera verpasst Ziele - rote Zahlen für 2019 prognostiziert

Bei Biofrontera entwickelt sich das Jahr 2019 schlechter als erwartet. „Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 lag trotz deutlichen Wachstums insgesamt unter den Erwartungen des Vorstands. Vor allem in den Sommermonaten hatte die Wachstumsdynamik in den USA nachgelassen”, meldet das Unternehmen aus Leverkusen am Dienstag. Weitere Belastungen kommen aus Sondereffekten. Als Folge muss man die ...