Im kommenden Jahr will Siemens seine Sparte Gas and Power an die Börse bringen. Der Börsengang soll bis September 2020 erfolgen. In die Sparte, die dann Siemens Energy heißen soll, will man auch den Anteil an Siemens Gamesa einbringen.Die Analysten der Deutschen Bank sehen bei Siemens Energy versteckte Werte. Man hält es für möglich, dass die Nachfrage nach Gasturbinen sich deutlich erholen kann. Ein mittelfristiges Plus von ...