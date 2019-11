ZEAL Networks Tochtergesellschaft hat vor dem Finanzgericht in Hannover einen Etappensieg im Streit mit dem Finanzamt Hannover-Nord errungen. Das Unternehmen sei „erfolgreich gegen die Festsetzung von Umsatzsteuer in Bezug auf ihr früheres Zweitlotteriegeschäft während des Jahrs 2017 vorgegangen”, meldet ZEAL am Mittwoch. Bisher liegt keine schriftliche Begründung des Urteils vor.„In einer vorangegangenen Entscheidung ...