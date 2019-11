DiaMonTech und die Krankenkasse DAK haben eine Zusammenarbeit in der Versorgung von Diabetes-Patienten vereinbart. „Im Rahmen der strategischen Partnerschaft soll DiaMonTech DAK-Versicherten individuelle Versorgungsprodukte zur Verfügung stellen. Die DAK Gesundheit wird ihre Versorgungsexpertise in die Produktentwicklung einbringen”, teilt der mögliche Börsenneuling am Montag mit. Finanzielle Details zu den Vereinbarungen teilt ...