Am Montagnachmittag steht die nach Marktkapitalisiserung größte Kryptowährung der Welt, der Bitcoin, immer noch fast zwei Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet 7.130 US-Dollar (Stand: 25.11.2019, 13:45 Uhr, CoinMarketCap). Am Wochenende war der Bitcoin deutlich unter die Marke von 7.000 US-Dollar gefallen, dem niedrigsten Stand seit Mai 2019. Wie weit geht das noch runter?

Einer der möglichen Gründe für den jüngsten Crash: Am Freitag hatte die chinesische Zentralbank ein hartes Vorgehen gehen Unternehmen der Krypto-Branche erklärt und Investoren vor den Risiken von Kryptowährungen gewarnt. Anfang des Monats hatte bereits die Börsenaufsicht in Shanghai in einer offiziellen Mitteilung die Auflösung aller Unternehmen, die in Kryptowährungen involviert sind, gefordert. Die Finanzaufsicht Beijing hatte zudem vor illegalen Krypto-Börsen gewarnt, so Bloomberg.