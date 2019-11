1 ETF mit 2,3 % Dividendenrendite, der einen starken defensiven Kern besitzt!

Womöglich ist so manchem ETF-Investor daher auch inzwischen eher nach defensiven Produkten, die über einen stabilen Kern verfügen und möglicherweise auch in Korrekturzeiten nicht ganz so stark in Mitleidenschaft gezogen werden . Wäre das ein Mix, der auch deiner Interessenlage entspricht?

Falls ja, gib an dieser Stelle besser fein acht. Denn im Folgenden wollen wir einen Blick auf den iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) werfen, der zu diesem Kreis zählen könnte.

Das kann der Passivfonds

Doch zunächst werfen wir erst einmal einen Blick auf ein paar oberflächliche Dinge, die man zu diesem ETF wissen sollte. Wie der Name bereits vermuten lässt, investiert der Passivfonds in ausgewählte Aktien aus dem US-amerikanischen Dow Jones, die über gewisse Dividendenvorzüge verfügen.

Gemäß der Produktbeschreibung sind das insbesondere die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, was per se gar nicht mal verkehrt sein muss. Auch wenn das unterm Strich impliziert, dass hier Value-Aktien enthalten sein könnten. Oder aber problematische Aktien, die aufgrund dessen über eine günstige Bewertung und hohe Ausschüttungsrendite verfügen.

Mit einer derzeitigen Gesamtkostenquote in Höhe von 0,31 % gehört der Passivfonds zu den preiswerteren Vertretern für so eine spezielle Auswahl. Außerdem handelt es sich bei diesem voll-replizierenden und ausschüttenden Passivfonds um einen Vertreter mit einem Volumen in Höhe von 280 Mio. US-Dollar. Das könnte ein wichtiger Indikator dafür sein, dass dieser Fonds ausreichend angenommen wird, was die Gefahr einer vorzeitigen Schließung womöglich minimiert. So weit also zu den Basics.

Der Blick in den Passivfonds

Zusätzlich zu diesem spannenden Gesamtmix kann der iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) außerdem mit einer netten Dividendenrendite aufwarten. In den vergangenen zwölf Monaten schüttete der Passivfonds eine Gesamtdividende in Höhe von 1,54 Euro an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Fondskursniveau von 66,74 Euro (26.11.2019, maßgeblich für alle Kurse) entspricht das einer Dividendenrendite in Höhe von 2,30 %.