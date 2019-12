Media and Games Invest meldet eine Übernahme: Die Tochtergesellschaft PubNative GmbH habe alle materiellen und immateriellen Vermögenswerte, die dem Entwicklungsbereich dienen, sowie die Entwicklungs- und Produktteams der TVSMILES GmbH übernommen, teilt die in Malta ansässige Media and Games Invest am Dienstag mit. Als Kaufpreis werde eine sechsstellige Summe bezahlt. Weitere finanzielle Details legt das Unternehmen zu dem Deal ...