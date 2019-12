An Preos Real Estate hält publity inzwischen 93 Prozent. Die Tochter ist im Wachstumsmodus, bis zum Jahresende soll Preos ein Portfolio an Büroimmobilien im Volumen von 700 Millionen Euro besitzen. Wachsen will auch publity. Die Assets under Management sollen von aktuell 5,5 Milliarden Euro bis auf 7 Milliarden Euro Ende 2020 ansteigen.Die Analysten von First Berlin lassen diese Informationen in ihr Modell zur publity-Aktie ...