Pyrolyx meldet den Start von Auslieferungen an die Kunden. Das Unternehmen produziert Recovered Carbon Black aus Altreifen, das unter anderem in der Fertigung neuer Reifen und im Kunststoff-Sektor eingesetzt wird. „Mit der Produktion wird voraussichtlich im Januar 2020 die Auslastung der Anlage auf bis zu 85 % steigen, was der langfristig beabsichtigten Anlagenauslastung entspricht”, so das Unternehmen am Montagmorgen.Aktuelle ...