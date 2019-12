flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Februar-Kontrakt konnte sich an der Terminbörse ICE in den letzten Tagen seit den neuen OPEC-Beschlüssen zur neuerlichen Produktionskürzung weiter in Richtung der Marke von 65 US-Dollar schrauben. Kürzung hin oder her, sollte die globale Konjunktur nicht bald wieder anziehen, so könnten den Angaben der Analysten der niederländischen „ING Groep“ zufolge im zweiten Quartal 2020 weitere Produktionskürzungen notwendig werden.

Zur Charttechnik: Aufgrund des übergeordneten Kursverlaufs der letzten Monate vom Zwischenhoch des 16. September 2019 bei 68,02 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 03. Oktober 2019 bei 55,14 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 64,97 und 68,02 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 63,09/61,57/60,05 und 58,18 US-Dollar auszumachen.





