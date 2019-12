Irgendwann wurde es für die Wirecard Aktie zu viel: Konnte der Titel in dem Gewitter schlechter Schlagzeilen sich in den letzten Tagen zunächst noch stabil halten, schmissen gestern viele das Handtuch. Unter hohen Umsätzen rauschte der Aktienkurs von Wirecard bis auf 105,65 Euro in den Keller und unterschritt damit zwischenzeitlich sogar die wichtige charttechnische Unterstützungsmarke bei 106,10/107,85 Euro knapp. Glück im ...