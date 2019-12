Es waren zwei rabenschwarze Tage für die Medigene Aktie, die am Dienstag noch mit 5,406 Euro aus dem Handel an der Frankfurter Börse gehen konnte, sich am gestrigen Donnerstag aber knapp unter der 4-Euro-Marke wiederfand. Nachrichten zu einer Impfstudie kamen am Markt nicht gut an, dazu wurde eine wahre Verkaufswelle durch den Kursrutsch unter die wichtige charttechnische Unterstützung bei 5,32/5,38 Euro ausgelöst. Im gestrigen ...