Die Deutsche Börse hat eine Statistik zu den am meisten gehandelten deutschen Aktien im vergangenen Jahr publiziert. Im DAX geht dabei die Spitzenposition an SAP. Die Walldorfer kommen auf ein Handelsvolumen von 63,9 Milliarden Euro. Trotz aller Skandalmeldungen schafft Wirecard in dieser Wertung nur den zweiten Rang mit 62,5 Milliarden Euro. Auf dem dritten Platz liegt das Papier von Siemens mit 56,7 Milliarden Euro.Im MDAX ist ...