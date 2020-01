Lockheed Martin (LMT): fundamental solide und charttechnisch mit starker Unterstützung

Der Konzern mit Hauptsitz im Betheseda im US-Bundesstaat Maryland besitzt ein breites Portfolio sowohl in der zivilen als auch militärischen Luft- und Raumfahrtechnologie sowie bei Waffensystemen und steht mit einem KGV von 17,74 grundsolide da.

Fundamental solide (Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,74) und charttechnisch mit starker Unterstützung.



Symbol: LMT ISIN: US5398301094



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate



Rückblick: 12,2 Prozent Wachstum sprechen dafür, dass es bei Lockheed Martin richtig rund läuft. Mit dem Start ins Börsenjahr 2020 brach das Wertpapier mit einem Gap nach oben aus einer Tasse-mit-Henkel-Formation aus und ist momentan in einer Konsolidierungsphase.



Chart vom 06.01.2020 Kurs: 413,11 USD











Meinung:



Meine Expertenmeinung zu LMT: Der Konzern mit Hauptsitz im Betheseda im US-Bundesstaat Maryland besitzt ein breites Portfolio sowohl in der zivilen als auch militärischen Luft- und Raumfahrtechnologie sowie bei Waffensystemen und steht mit einem KGV von 17,74 grundsolide da. Er ist der größte Rüstungskonzern der Welt. Tatsache ist, dass der Aktienkurs profitiert, sobald rundum den Globus – wie aktuell mit dem Iran - politische Spannungen auftauchen, die das Geschäft beleben könnten.



Mögliches Setup: Schön wäre es, wenn der Kurs an das Gap möglichst nahe herankäme, die Lücke aber nicht verletzen würde. Ein anschließender Breakout könnte sehr vielversprechend sein. Idealtypisch haben wir das Kaufsignal bei 407,60 USD und den Stopp Loss bei 402,60 USD eingezeichnet. Bis zum Allzeithoch bei knapp unter 418 USD läge das Chance-Risiko-Verhältnis bei 2:1. Es ist aber gut möglich, dass der Kurs bald darüber hinausschießt. Lockheed meldet am 28. Januar wieder Quartalszahlen, unseren Swingtrade sollten wir bis dahin in trockenen Tüchern haben.