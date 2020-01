Merck -Pharmakonzern wieder auf Wachstumskurs

Merck sieht den globalen Halbleitermarkt 2020 wieder auf Wachstumskurs

Im Herbst 2019 hat das Darmstädter Wissenschafts- und Technologieunternehmen bereits den US-Halbleiterhersteller Versum für EUR 5,8 Mrd. übernommen. Mit dem Kauf von Versum konnte Merck somit wesentliche Lücken in ihrem Portfolio schließen und deckt nun alle Stufen der Chipherstellung ab. Der Markt für Elektromaterialien wird derzeit noch stark vom Displaygeschäft bestimmt, der aus der Verarbeitung von Flüssigkristallen und organischen Leuchtdioden (OLED) besteht. Besonders im OLED-Markt wird in Zukunft ein starkes Wachstum erwartet. Merck gelang bereits 2007 über die Akquisition von AZ Electronic Materials der Einstieg in das Halbleitergeschäft. Dieser soll in Folge des Kaufs des US-amerikanischen Halbleiterhersteller Versum konsequent weiterverfolgt werden. (Quelle: Focus)

Vorstandschef Stefan Oschmann will weiter auf Innovationen setzen

Seit Oschmann 2016 die Geschäftsleitung übernommen hat, richtet er den Konzern konsequent auf Innovation aus. Er arbeitet etwa zusammen mit Partnern, vorwiegend aus der Forschung, an der kompletten Digitalisierung der Laborausstattungen, welche die Merck-Sparte Life Science herstellt. Auch in der Pharmakologie und dem Technologiesegment für Display- und Halbleitertechnik setzt Oschmann auf Zukunftsthemen. Technologische Innovationen wie Genomeditierung (Umprogrammierung von Informationen in DNA-Stücken) und Immunonkologie (Kontrollpunkte des Immunsystems, die sich auf den T-Zellen befinden und normalerweise eine überbordende Immunreaktion verhindern sollen) weiterhin vorangetrieben werden. Der promovierte Veterinärmediziner kam nach Stationen bei den Vereinten Nationen, dem Verband der Chemischen Industrie und leitenden Funktionen beim US-Konzern MSD 2011 zur Merck KGaA. (Quelle: Euro am Sonntag)