Nächster Rücksetzer ist vielleicht die letzte Kaufgelegenheit!

Im letzten Newsletter des vergangenen Jahres schrieb ich, dass es zwar bisher nicht die von mir erwartete Krypto-Jahresendrally gab, es jedoch auch keinen neuen „Krypto Winter“ geben wird. Dabei war ich mir ziemlich sicher – und behielt letztlich Recht. Generell glaube ich inzwischen sogar, dass ich selbst mit meiner Prognose einer Krypto-Jahresendrally Recht behalten hätte, wenn… ja wenn…

Wenn nämlich nicht die Betrüger von Plus Token, von denen kurz vor Jahresende zum Glück einige hinter schwedische Gardinen gewandert sind, aus ihren Coins und Tokens ausgestiegen wären, um sich so mit dem ergaunerten (Fiat-)Geld absetzen zu können. Moment mal, werden Sie nun einwenden, dafür hätten Sie ihre Coins und Tokens aber doch gar nicht verkaufen müssen, das hätten sie auch so tun können.

Das ist richtig, aber bitte bedenken Sie: Wenn sie nicht gerade Privacy Coins wie Monero (XMR), DASH oder ZCoin (ZEC) ihr Eigen nennen, sind die Transaktionen auch nicht ... Weiterlesen