Redaktions-Kommentar Cannabisradar.de:

Am 08.01.2020 gab das Unternehmen sehr überzeugende Quartalszahlen bekannt. So erwirtschaftete im Q3. einen beachtlichen 2,1 Mrd. operativen Cash Flow. Vor allem die Umsätze und positiven Gewinnmargen im Biersegment (u.a Corona) trugen zu den starken Zahlen bei. Und dass, obwohl die Beteiligung an Canopy Growth nochmals deutlich um 534 Mio. $ angepasst wurde.

Das Management hob außerdem die Planzahlen für das 2020 Fiskaljahr an:

So soll der operative Cashflow soll im Gesamtjahr bei ca. 2,3 Mrd. USD liegen, während der Free Cashflow bei beachtlichen 1,5 bis 1,6 Mrd. USD prognostiziert wird!

Lesen Sie die komplette Pressemeldung hier!

Aktuelle charttechnische Einschätzung:

Der Aktienkurs von Constellation Brands hat sich seit Ende 2015 fast verdoppelt. Seit Anfang 2018 befindet sich die Aktie in einem Konsolidierungsmodus auf hohem Niveau, bei 225/230 USD hat sich eine horizontale Widerstandszone etabliert. Auf der Unterseite hat sich eine horizontale Unterstützung bei 166/170 USD und 148 USD gebildet. Die positive Kursbewegung in den letzten Tagen gefällt uns. Auch dass die 20 / 50 Tage Linie überschritten wurden. Die nächsten charttechnischen Kursziele liegen bei 195 und 211 USD!